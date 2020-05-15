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Власти Италии предлагают отменить с 3 июня ограничения на передвижение между регионами страны.
Об этом сообщает Европейская правда.
В частности, согласно с проектом, с 18 мая снимают ограничения на любые перемещения в пределах региона в котором проживает гражданин.
С 3 июня предлагается прекратить действие ограничений на передвижение между регионами, за исключением отдельных районов, если в отношении них существует обоснованная угроза заражения.
Италия ограничила перемещение между регионами и внутри них с введением карантина в середине марта. Поездки стали возможны только в случае рабочей необходимости, по состоянию здоровья и в экстренных ситуациях.
С 4 мая итальянцы получили возможность посещать близких в пределах одного региона.
Напомним, с начала эпидемии в Италии от коронавируса умерли 31 368 человек. Общее число заражений превышает 223 тысячи
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Власти Италии предлагают отменить с 3 июня ограничения на передвижение между регионами страны.
Об этом сообщает Европейская правда.
В частности, согласно с проектом, с 18 мая снимают ограничения на любые перемещения в пределах региона в котором проживает гражданин.
С 3 июня предлагается прекратить действие ограничений на передвижение между регионами, за исключением отдельных районов, если в отношении них существует обоснованная угроза заражения.
Италия ограничила перемещение между регионами и внутри них с введением карантина в середине марта. Поездки стали возможны только в случае рабочей необходимости, по состоянию здоровья и в экстренных ситуациях.
С 4 мая итальянцы получили возможность посещать близких в пределах одного региона.
Напомним, с начала эпидемии в Италии от коронавируса умерли 31 368 человек. Общее число заражений превышает 223 тысячи