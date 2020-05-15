Япония совместно с ЕС намерена предложить провести независимое расследование действий Всемирной организации здравоохранения в связи с распространением коронавируса в мире.

Об этом завил японский премьер-министр Синдзо Абэ, пишет ТАСС со ссылкой на японские СМИ

— Мы совместно с ЕС намерены выступить за необходимость провести всеобъемлющее и независимое расследование, — сказал Синдзо Абэ.

Синдзо Абэ отметил, что соответствующее предложение стороны намерены огласить на ежегодной сессии ВОЗ, которая пройдет с 18 по 19 мая в формате видеоконференции.

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, выступая в пятницу в парламенте, выразил озабоченность по поводу действий ВОЗ.

По его словам, в международном сообществе сейчас идет множество обсуждений, касающихся происхождения вируса и первоначальных мер против него, поэтому должно быть проведено тщательное расследование на этот счет.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения за то, что она неправильно решает проблему пандемии коронавируса.