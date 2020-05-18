Ученые в США нашли новые подтверждения гипотезы о пагубном влиянии летней жары, влажности и солнечного света на коронавирус.

Об этом говорится в статье Washington Post.

Новые данные, которые получили ученые, укрепили гипотезу, что комплексное воздействие летней жары, влажности, солнечного света, а также возможность людям выходить на улицу и находиться на открытом пространстве замедлит, однако не остановят распространение COVID-19.

Эксперты из инфекционных заболеваний предупреждают, что любое улучшение эпидемиологической ситуации вследствие погодных условий летом будет нивелировано, если люди не будут соблюдать меры по профилактике распространения инфекции, таких как социальное дистанцирование.

Также ученые утверждают, что сезонность вируса также никуда не исчезнет. За снижением распространения инфекции летом начнется рост заболеваемости осенью.

Данные со всего мира показали, что коронавирус способен распространяться в любом климате. В странах с теплым климатом, включая Сингапур, Индонезию, Бразилию и Эквадор, также наблюдается значительное распространение вирусов.

— Состояние окружающей среды – далеко не самый важный фактор, который нужно учитывать, прогнозируя распространения коронавирус. COVID-19 активно распространяется по всему миру при любых погодных условиях – отметил Томас Молина, главный метеоролог испанского Телевидения Каталонии, который также является профессором Барселонского университета.

Молина изучил вспышкe коронавирус в Барселоне и обнаружил связь между высокими температурами и низкими показателями передачи вируса.

Также в статье говорится о том, что многочисленные ранние исследования, несмотря на свою слабую подготовленность, позволяют утверждать, что пандемия может ослабнуть в некоторых частях Северной Америки и Европы в летние месяцы, однако может вернуться осенью.

Напомним, ранее директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге призвал Европу готовиться к новой волне коронавируса.