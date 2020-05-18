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Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Пентагон готовится ко второй волне пандемии коронавируса.
Об этом пишет Голос Америки.
— Мы готовимся ко второй волне (пандемии- ред. ГА), а может и больше. Мы не знаем, какой будет траектория этого вируса, - сказал во время своего визита в командного центра в Колорадо Министр обороны Марк Эспер.
Он добавил, что не предусматривает отмены режима социального дистанцирования в ближайшее время, по крайней мере до получения вакцины.
Отмечается, что США планируют возобновлять военные операции при условии минимизации рисков для военных.
Напомним, советник президента США по торговой политике Питер Наварро осудил власти Китая за то, что они, зная об эпидемии коронавируса, позволили туристам путешествовать по миру. Он считает, что это привело к распространению коронавируса.
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Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Пентагон готовится ко второй волне пандемии коронавируса.
Об этом пишет Голос Америки.
— Мы готовимся ко второй волне (пандемии- ред. ГА), а может и больше. Мы не знаем, какой будет траектория этого вируса, - сказал во время своего визита в командного центра в Колорадо Министр обороны Марк Эспер.
Он добавил, что не предусматривает отмены режима социального дистанцирования в ближайшее время, по крайней мере до получения вакцины.
Отмечается, что США планируют возобновлять военные операции при условии минимизации рисков для военных.
Напомним, советник президента США по торговой политике Питер Наварро осудил власти Китая за то, что они, зная об эпидемии коронавируса, позволили туристам путешествовать по миру. Он считает, что это привело к распространению коронавируса.