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Всемирной организации здравоохранения не известны случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 при прикосновении к общедоступным поверхностям, но дезинфекцию все же лучше проводить.
Об этом говорится в рекомендациях ВОЗ, передает Левый берег.
Организация упоминает исследование, согласно которому вирус может выжить до семи дней на внешней стороне медицинской маски для лица, до четырех дней на нержавеющей стали и пластике, до двух дней на стекле, и одновременно советует относится к подобным исследованиям с осторожностью, поскольку они проводятся в лабораториях, а не в реальной жизни.
Одновременно у исследователей есть опыт функционирования других коронавирусов, которые выживают на разных поверхностях и человек может быть инфицирован при прикосновении.
ВОЗ при этом рекомендует не распылять дезинфицирующие средства в клиниках, магазинах, офисах и домах, а также на открытом воздухе, как это делают в ряде стран Азии. Дезинфицирующие средства могут быть опасными для людей, химикаты вроде хлора приводят к раздражению глаз и кожи, расстройствам дыхания и пищеварения.
Напомним, что распыление дезинфицирующих средств на больших пространствах или в просторных помещениях может принести больше вреда, чем пользы.
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Всемирной организации здравоохранения не известны случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 при прикосновении к общедоступным поверхностям, но дезинфекцию все же лучше проводить.
Об этом говорится в рекомендациях ВОЗ, передает Левый берег.
Организация упоминает исследование, согласно которому вирус может выжить до семи дней на внешней стороне медицинской маски для лица, до четырех дней на нержавеющей стали и пластике, до двух дней на стекле, и одновременно советует относится к подобным исследованиям с осторожностью, поскольку они проводятся в лабораториях, а не в реальной жизни.
Одновременно у исследователей есть опыт функционирования других коронавирусов, которые выживают на разных поверхностях и человек может быть инфицирован при прикосновении.
ВОЗ при этом рекомендует не распылять дезинфицирующие средства в клиниках, магазинах, офисах и домах, а также на открытом воздухе, как это делают в ряде стран Азии. Дезинфицирующие средства могут быть опасными для людей, химикаты вроде хлора приводят к раздражению глаз и кожи, расстройствам дыхания и пищеварения.
Напомним, что распыление дезинфицирующих средств на больших пространствах или в просторных помещениях может принести больше вреда, чем пользы.