В Британии будут тестировать на COVID-19 детей в возрасте от 5 лет, если у них есть симптомы заболевания.

Об этом сообщает BBC.

— В Великобритании каждый ребенок в возрасте от пяти лет, который имеет симптомы, теперь будет проверен на коронавирусную болезнь, — заявил в парламенте министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Ранее в Британии на COVID-19 тестировали только сотрудников ключевых отраслей, их родственников, пациентов в больницах, жителей домов престарелых и медицинских работников.

Напомним, министерство здравоохранения Украины запускает тестирование, которое позволит ретроспективно выявить наличие антител у украинцев к COVID-19 и посмотреть, были ли пропущены случаи заболевания.