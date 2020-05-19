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В Британии будут тестировать на COVID-19 детей в возрасте от 5 лет, если у них есть симптомы заболевания.
Об этом сообщает BBC.
— В Великобритании каждый ребенок в возрасте от пяти лет, который имеет симптомы, теперь будет проверен на коронавирусную болезнь, — заявил в парламенте министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.
Ранее в Британии на COVID-19 тестировали только сотрудников ключевых отраслей, их родственников, пациентов в больницах, жителей домов престарелых и медицинских работников.
Напомним, министерство здравоохранения Украины запускает тестирование, которое позволит ретроспективно выявить наличие антител у украинцев к COVID-19 и посмотреть, были ли пропущены случаи заболевания.
В Британии будут тестировать на COVID-19 детей в возрасте от 5 лет, если у них есть симптомы заболевания.
Об этом сообщает BBC.
— В Великобритании каждый ребенок в возрасте от пяти лет, который имеет симптомы, теперь будет проверен на коронавирусную болезнь, — заявил в парламенте министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.
Ранее в Британии на COVID-19 тестировали только сотрудников ключевых отраслей, их родственников, пациентов в больницах, жителей домов престарелых и медицинских работников.
Напомним, министерство здравоохранения Украины запускает тестирование, которое позволит ретроспективно выявить наличие антител у украинцев к COVID-19 и посмотреть, были ли пропущены случаи заболевания.