В городе Покровск Донецкой области полиция задержала четырех человек, которые похитили ветерана АТО и силой заставляли вступить в криминальную группировку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Донецкой области.

Отмечается, что похищение произошло на глазах родных АТО-шника. Мужчину связали и в течении двух часов пытали.

— Установлено, что 15 мая около 00:30 в Покровске четверо злоумышленников напали на улице на 21-летнего мужчину, который является участником боевых действий во время АТО. Двое его родных, находившихся рядом, ничего не смогли сделать. Известно, что ранее представители криминалитета неоднократно пытались завербовать в уголовные круги парня, который был бойцом добровольческого батальона, а затем служил на контракте в Вооруженных силах Украины. Однако парень осуждал их деятельность и становиться преступником отказывался. Нападавшие вывезли заложника в неизвестном направлении, где завязали скотчем руки, ноги и глаза. Пострадавшего жестоко пытали. Деньги и ювелирные изделия из золота потерпевшего похитители забрали себе. Затем пленного вывезли в багажнике и выбросили возле места, где похитили, - сообщили в полиции.

Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами, он находится в тяжелом состоянии.

— Полицейские разоблачили четырех участников преступной группы, причастных к нападению на ветерана АТО. Это неоднократно судимые жители Покровска, у некоторых - по 5-6 судимостей. Один из участников группы - гражданин Азербайджана. Организатором преступления является 28-летний житель Покровска, который является обвиняемым в убийстве, совершенном в 2018 году. Сейчас дело находится на рассмотрении в суде. Подозреваемым инкриминируют три статьи Уголовного кодекса: часть 2 статьи 187 (разбой), статья 146 (похищение человека), статья 127 (истязание). Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается, - сказано в сообщении.

Напомним, в Баштанском районе на Николаевщине неизвестные пытались похитить фермера.