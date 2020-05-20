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С 1 июня на черноморском побережье откроются румынские курорты, с первого дня лета начинают работу около 100 отелей на побережье.
Об этом сообщает Балканский обозреватель.
Часть гостиниц уже открылась, но их немного и работают они частично. После 1 июня, когда начнут работать бары, кафе и рестораны на летних площадках, представители туристического бизнеса ждут открытия нынешнего сезона.
— По оценкам профильных ассоциаций, в начале июня на море поедут отдыхать около 10 тысяч румынских граждан. С 15 июня, когда будет разрешена работа ресторанов в закрытых помещениях, летний сезон 2020 в Румынии можно будет считать открытым, - сообщает издание.
По предварительным оценкам, из-за эпидемии COVID-19 румынский сектор HoReCa потеряет 2,4 миллиарда евро общего товарооборота.
С 1 июня на черноморском побережье откроются румынские курорты, с первого дня лета начинают работу около 100 отелей на побережье.
Об этом сообщает Балканский обозреватель.
Часть гостиниц уже открылась, но их немного и работают они частично. После 1 июня, когда начнут работать бары, кафе и рестораны на летних площадках, представители туристического бизнеса ждут открытия нынешнего сезона.
— По оценкам профильных ассоциаций, в начале июня на море поедут отдыхать около 10 тысяч румынских граждан. С 15 июня, когда будет разрешена работа ресторанов в закрытых помещениях, летний сезон 2020 в Румынии можно будет считать открытым, - сообщает издание.
По предварительным оценкам, из-за эпидемии COVID-19 румынский сектор HoReCa потеряет 2,4 миллиарда евро общего товарооборота.