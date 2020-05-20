Американский президент Дональд Трамп заявил, что более 1,5 миллионов выявленных случаев коронавируса в США - результат «лучшей в мире» системы тестирования. Первое место в мире по числу заражений Трамп назвал «почетным знаком».

Об этом сообщает РБК-Украина.

Дональд Трамп заявил, что США проводят больше тестирований, чем любая другая страна.

— Я считаю, что в определенном смысле это хорошо (число заражений в США - прим.), потому что это означает, что наши испытания намного лучше. Между прочим, вы знаете, когда вы говорите, что мы фиксируем новые случаи - это потому, что у нас больше тестирований, чем у кого-либо еще, - заявил Дональд Трамп.

По его мнению, лидерство США по числу заболевших COVID-19 не является «чем-то плохим».

— Поэтому, когда у нас много случаев, я не считаю это чем-то плохим, я рассматриваю это как определенную вещь, как что-то хорошее, потому что это означает, что наше тестирование самое лучшее, - отметил Дональд Трамп, добавив: «Я рассматриваю это как почетный знак. Действительно, это почетный знак».

По данным Центра по контролю за заболеваниями, США во вторник, 19 мая провели 12,6 миллионов тестов на коронавирус.

Действительно, Штаты являются лидером по количеству сделанных тестов. Однако США находятся на 16 месте в мире по количеству тестов на 1000 человек, уступая Исландии, Новой Зеландии, Канаде и даже России, отмечают в Оксфордском университете.

По словам директора Гарвардского института глобального здравоохранения Ашиш Джа, США нужно проводить более 900 тысяч. тестов каждый день, чтобы со временем безопасно вернуться к нормальной жизни. На данный момент Штаты выполняют лишь треть от указанного количества тестов.

Напомним, что в Николаевской области состоянием на 10:00 20 мая выявлено 11 новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 274 подтвержденных случаев коронавирусной болезни, в том числе у 50 медработников.