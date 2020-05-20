Из-за коронавируса в Кембриджском университете отменили все лекции на весь предстоящий учебный год в режиме офлайн.

Об этом сообщает Европейская правда.

Весь учебный год лекции будут доступны для студентов онлайн. Возможны также персональные встречи преподавателей с небольшими студенческими группами, если они будут отвечать требованиям социального дистанцирования. В университете отметили, что решение об отмене офлайн-обучение может быть пересмотрено при изменении эпидемиологической обстановки

Ранее Манчестерский университет заявил, что его лекции будут доступны только в интернете на следующий семестр. Университетские городки по всей Британии были закрыты в связи со вспышкой COVID-19.

Великобритания продолжает оставаться на первом месте в Европе по уровню смертности от коронавируса и на втором в мире после США.

Отметим, что ученые из Кембриджа проанализировав около тысячи полных вирусных геномов SARS-CoV-2 и выяснили, как он распространялся по миру, а также что существует три его типа.