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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заказчики убийства Екатерины Гандзюк будут осуждены.
Об этом он заявил в среду, 20 мая, в ходе пресс-конференции по результатам своей работы за год, передают НикВести.
Президент отметил, что сейчас уже исполнители убийства активистки Екатерины Гандзюк получили приговор суда.
— Есть, к сожалению, несколько трагических дел в нашей стране, по поводу того, кто убил Екатерину Гандзюк, моей каденции, люди, которые убили — посажены. Есть вопрос, кто заказал. У нас есть ответ, мы знаем кто заказал. Сейчас это дело уже полностью передано в суд, и суд даст справедливый приговор, и заказчики сядут за решетку. Последний шаг остался — это суд. Суд должен быть независимым и предоставить независимый приговор, давить на суд не можем, но будем делать все, чтобы было действительно справедливо, и эти люди обязательно сядут в тюрьму, - отметил Владимир Зеленский.
По его словам, заказчики этого преступления также «обязательно сядут в тюрьму».
Напомним, что общественная активистка и советница мэра Херсона умерла 4 ноября 2018 года в больнице через три месяца после того, как ее облили серной кислотой.
Ранее все пятеро обвиняемых в нападении на активистку Екатерину Гандзюк признали себя виновными и пошли на соответствующее соглашение с прокурором.
Позднее Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк и назначил им наказание.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заказчики убийства Екатерины Гандзюк будут осуждены.
Об этом он заявил в среду, 20 мая, в ходе пресс-конференции по результатам своей работы за год, передают НикВести.
Президент отметил, что сейчас уже исполнители убийства активистки Екатерины Гандзюк получили приговор суда.
— Есть, к сожалению, несколько трагических дел в нашей стране, по поводу того, кто убил Екатерину Гандзюк, моей каденции, люди, которые убили — посажены. Есть вопрос, кто заказал. У нас есть ответ, мы знаем кто заказал. Сейчас это дело уже полностью передано в суд, и суд даст справедливый приговор, и заказчики сядут за решетку. Последний шаг остался — это суд. Суд должен быть независимым и предоставить независимый приговор, давить на суд не можем, но будем делать все, чтобы было действительно справедливо, и эти люди обязательно сядут в тюрьму, - отметил Владимир Зеленский.
По его словам, заказчики этого преступления также «обязательно сядут в тюрьму».
Напомним, что общественная активистка и советница мэра Херсона умерла 4 ноября 2018 года в больнице через три месяца после того, как ее облили серной кислотой.
Ранее все пятеро обвиняемых в нападении на активистку Екатерину Гандзюк признали себя виновными и пошли на соответствующее соглашение с прокурором.
Позднее Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк и назначил им наказание.