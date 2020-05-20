Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заказчики убийства Екатерины Гандзюк будут осуждены.

Об этом он заявил в среду, 20 мая, в ходе пресс-конференции по результатам своей работы за год, передают НикВести.

Президент отметил, что сейчас уже исполнители убийства активистки Екатерины Гандзюк получили приговор суда.

— Есть, к сожалению, несколько трагических дел в нашей стране, по поводу того, кто убил Екатерину Гандзюк, моей каденции, люди, которые убили — посажены. Есть вопрос, кто заказал. У нас есть ответ, мы знаем кто заказал. Сейчас это дело уже полностью передано в суд, и суд даст справедливый приговор, и заказчики сядут за решетку. Последний шаг остался — это суд. Суд должен быть независимым и предоставить независимый приговор, давить на суд не можем, но будем делать все, чтобы было действительно справедливо, и эти люди обязательно сядут в тюрьму, - отметил Владимир Зеленский.

По его словам, заказчики этого преступления также «обязательно сядут в тюрьму».