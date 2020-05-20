С завтрашнего дня, 21 мая, в Николаеве начнут тестировать медработников на CОVID-19 в обязательном порядке.

Об этом рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.

Мэр добавил, что лично сдаст анализы и после расскажет подробнее о процедуре обязательного тестирования.

— Завтра начинаем обязательное тестирование на CОVID-19 медицинского персонала. Как все будет проходить и какими будут следующие шаги по тестированию, я обязательно расскажу. Завтра лично сам пройду это тестирование, впервые с момента наступления карантина, — сказал Александр Сенкевич.

Напомним, Верховная Рада поддержала обязательное массовое тестирование на коронавирус.