В Министерстве вооруженных сил Франции начали испытания нового теста на выявление коронавируса по проекту ЕasyCoV, который может показывать результат уже через 30 минут.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа со ссылкой на оборонное ведомство страны.

«Система EasyCoV использует отобранную слюну для выявления коронавируса. Тестирование очень простое и позволяет выявить менее чем за час, является ли человек носителем вируса», — рассказали в министерстве.

Испытания нового метода тестирования будут проводить Генеральный директорат вооружения и Агентство оборонных инноваций Министерства вооруженных сил совместно с разработчиками EasyCoV — группой исследователей Sys2Diag и PME SkillCell.

Проект получил финансирование в объеме 437 тысяч евро.

Сущность метода заключается в том, что с языка пациента берется слюна, которую помещают в герметичную трубку. Она содержит специальные реактивы, которые нагревают материал до температуры 65 градусов в течение 30 минут. Если слюна содержит коронавирус, то реактивы приобретают определенный цвет.

Ныне к клиническим исследованиям нового теста привлечены 180 пациентов.

В военном ведомстве уверены, что после завершения испытаний первые 10 тысяч тестов можно будет выпустить уже через три недели.

Напомним, власти Германии утвердили специальную программу по разработке и налаживанию производства вакцины против коронавируса COVID-19 стоимостью 750 миллионов евро.