По состоянию на утро 21 мая во мире с начала пандемии зафиксировали 5 миллионов 90 тысяч 61 случай Коронавирусная заболевания COVID-19. Из них 2 миллиона 24 тысячи 221 человек выздоровел и 329 тысяч 732 - умерли. Сейчас инфицированными остается 2 миллиона 736 тысяч 108 человек.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers, который регулярно обновляет зарегистрированы случаи во всем мире.

По количеству инфицированных и умерших от коронавируса до сих пор лидируют США. Там коронавирус подтвердили в 1 миллиона 593 тысяч 39 человек, из которых 94 тысячи 941 умер, а 370 тысяч 812 - выздоровели. До сих пор болеет более миллиона человек.

Далее в списке по количеству инфицированных идет Россия - в общем там 308 тысяч 705 инфицированных. Из них 5392 человек выздоровели, а 2972 - умерли от осложнений. Стоит отметить, что официальное число погибших от коронавируса в РФ остается удивительно низкой по сравнению с другими европейскими странами с похожим количеством больных.

На третьем месте - Бразилия. Там обнаружили 293 тысячи 357 случаев инфицирования, из них 116 тысяч 683 человек выздоровели.

Замыкают пятерку стран-лидеров Испания с 279 тысяч 524 случаями и Великобритания, где в целом зафиксировали 248 тысяч 293 инфицированных.

В Китае, откуда началась пандемия, в общем обнаружили 82 тысячи 967 пациентов с коронавируса. С начала эпидемии там умерли 4634 человека с COVID-19, а выздоровели - 78 тысяч 249. Еще болеют 84 человека. Украина сегодня на 34 месте по уровню заболеваемости в мире.

Напомним, с начала эпидемии коронавируса в Украине обнаружили 19 706 больных COVID-19, из них 6227 пациентов выздоровели, а 579 - умерли. За минувшие сутки в стране обнаружили 476 новых случаев болезни.