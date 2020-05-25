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В Николаевской области из-за аномально теплой зимы и засухи погибли почти 38 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур, еще 25 тысяч гектаров пострадали частично.
Об этом рассказала директор департамента агропромышленного развития Николаевской облгосадминистрации Елена Пискун, пишет Мой город.
— 37,9 тысяч гектаров – это все площади, которые полностью погибли на сумму порядка 700 млн гривен. Кроме того, частично повреждены 24,7 тысяч гектар. Здесь ориентировочных размер убытков – 290,7 миллионов гривен, — рассказала она.
По этим показателям Николаевщина находиться на втором месте после Одесчины, где полностью уничтожены 314 тысяч гектаров посевов.
Однако разница между Одесской и Николаевской областями заключается в том, что все 314 тыс. га на Одесчине – задокументированы, в то время как данные Николаевской области не подкреплены специальными актами.
Поэтому местная власть призывает руководителей фермерских хозяйств соблюдать процедуру: создавать у себя на предприятиях специальные комиссии с участием представителей сельсоветов, которые должны официально задокументировать факт гибели культур, прикрепив к нему фотодоказательства. В ином случае, фермеры не смогут рассчитывать на дотации от государства.
Ранее сообщалось, что в министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства считают, что в 2020 году в Украине соберут только 60 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур.
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В Николаевской области из-за аномально теплой зимы и засухи погибли почти 38 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур, еще 25 тысяч гектаров пострадали частично.
Об этом рассказала директор департамента агропромышленного развития Николаевской облгосадминистрации Елена Пискун, пишет Мой город.
— 37,9 тысяч гектаров – это все площади, которые полностью погибли на сумму порядка 700 млн гривен. Кроме того, частично повреждены 24,7 тысяч гектар. Здесь ориентировочных размер убытков – 290,7 миллионов гривен, — рассказала она.
По этим показателям Николаевщина находиться на втором месте после Одесчины, где полностью уничтожены 314 тысяч гектаров посевов.
Однако разница между Одесской и Николаевской областями заключается в том, что все 314 тыс. га на Одесчине – задокументированы, в то время как данные Николаевской области не подкреплены специальными актами.
Поэтому местная власть призывает руководителей фермерских хозяйств соблюдать процедуру: создавать у себя на предприятиях специальные комиссии с участием представителей сельсоветов, которые должны официально задокументировать факт гибели культур, прикрепив к нему фотодоказательства. В ином случае, фермеры не смогут рассчитывать на дотации от государства.
Ранее сообщалось, что в министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства считают, что в 2020 году в Украине соберут только 60 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур.