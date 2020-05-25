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В Николаевской области состоянием на 10:00 25 мая не выявлено новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщают в Николаевском облатсном штабе по ликвидации последствий ЧС.
Всего зарегистрирован 281 подтвержденный случай COVID-19, из них 52 медработники.
▪️Доманевский район - 59 человек
▪️Николаев - 50 человек;
▪️Вознесенск и Вознесенский район - 42 человека;
▪️Южноукраинск - 39 человек;
▪️Новоодесский район - 38 человек;
▪️Врадиевский район - 25 человек;
▪️Первомайск - 11 человек;
▪️Арбузинский район - 6 человек;
▪️Кривоозерский район - 5 человек.
▪️Братский район - 3 человека;
▪️Казанковский район - 1 человек;
▪️Николаевский район - 1 человек;
▪️Снигиревский район - 1 человек;
За сутки выздоровели 3 человека, всего — 120.
Выздоровели за сутки 3, всего выздоровели - 120. Умерло всего от последствий COVID-19 - 7. Методом ПЦР обследовано — 5 тысяч 386 человек, из них за последние сутки - 190 человек.
Отметим, в Украине состоянием на 9:00 25 мая зафиксировано 21 тысяча 245 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 623 летальных, 7 тысяч 234 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 259 новых случаев.
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В Николаевской области состоянием на 10:00 25 мая не выявлено новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщают в Николаевском облатсном штабе по ликвидации последствий ЧС.
Всего зарегистрирован 281 подтвержденный случай COVID-19, из них 52 медработники.
▪️Доманевский район - 59 человек
▪️Николаев - 50 человек;
▪️Вознесенск и Вознесенский район - 42 человека;
▪️Южноукраинск - 39 человек;
▪️Новоодесский район - 38 человек;
▪️Врадиевский район - 25 человек;
▪️Первомайск - 11 человек;
▪️Арбузинский район - 6 человек;
▪️Кривоозерский район - 5 человек.
▪️Братский район - 3 человека;
▪️Казанковский район - 1 человек;
▪️Николаевский район - 1 человек;
▪️Снигиревский район - 1 человек;
За сутки выздоровели 3 человека, всего — 120.
Выздоровели за сутки 3, всего выздоровели - 120. Умерло всего от последствий COVID-19 - 7. Методом ПЦР обследовано — 5 тысяч 386 человек, из них за последние сутки - 190 человек.
Отметим, в Украине состоянием на 9:00 25 мая зафиксировано 21 тысяча 245 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 623 летальных, 7 тысяч 234 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 259 новых случаев.