В Николаевской области состоянием на 10:00 25 мая не выявлено новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщают в Николаевском облатсном штабе по ликвидации последствий ЧС.

Всего зарегистрирован 281 подтвержденный случай COVID-19, из них 52 медработники.

▪️Доманевский район - 59 человек

▪️Николаев - 50 человек;

▪️Вознесенск и Вознесенский район - 42 человека;

▪️Южноукраинск - 39 человек;

▪️Новоодесский район - 38 человек;

▪️Врадиевский район - 25 человек;

▪️Первомайск - 11 человек;

▪️Арбузинский район - 6 человек;

▪️Кривоозерский район - 5 человек.

▪️Братский район - 3 человека;

▪️Казанковский район - 1 человек;

▪️Николаевский район - 1 человек;

▪️Снигиревский район - 1 человек;

За сутки выздоровели 3 человека, всего — 120.

Выздоровели за сутки 3, всего выздоровели - 120. Умерло всего от последствий COVID-19 - 7. Методом ПЦР обследовано — 5 тысяч 386 человек, из них за последние сутки - 190 человек.

Отметим, в Украине состоянием на 9:00 25 мая зафиксировано 21 тысяча 245 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 623 летальных, 7 тысяч 234 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 259 новых случаев.