Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Так, вчера в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, она сообщила, что ее избили и изнасиловали полицейские.

— Указанное сообщение сразу начали отрабатывать сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух сотрудников Кагарлицкого отдела полиции в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, они находятся в изоляторе временного содержания. Вся информация передана в Государственное бюро расследований. Начато уголовное производство по статье 152 Уголовного кодекса Украины, - сказано в сообщении.

Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко освободил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестацию всего личного состава Кагарлицкого ОП.

Напомним, в ноябре 2019 года полицейские задержали на месте преступления мужчину, который изнасиловал женщину.