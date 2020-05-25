|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|05:06
|Заход солнца:
|20:32
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|04:57
|Заход солнца:
|20:52
|Температура завтра:
|+14 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.65 грн
|27.05 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.45 грн
Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Так, вчера в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, она сообщила, что ее избили и изнасиловали полицейские.
— Указанное сообщение сразу начали отрабатывать сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух сотрудников Кагарлицкого отдела полиции в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, они находятся в изоляторе временного содержания. Вся информация передана в Государственное бюро расследований. Начато уголовное производство по статье 152 Уголовного кодекса Украины, - сказано в сообщении.
Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко освободил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестацию всего личного состава Кагарлицкого ОП.
Напомним, в ноябре 2019 года полицейские задержали на месте преступления мужчину, который изнасиловал женщину.
|
По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
|
Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖСтанислав Мартиросов
Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Так, вчера в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, она сообщила, что ее избили и изнасиловали полицейские.
— Указанное сообщение сразу начали отрабатывать сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух сотрудников Кагарлицкого отдела полиции в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, они находятся в изоляторе временного содержания. Вся информация передана в Государственное бюро расследований. Начато уголовное производство по статье 152 Уголовного кодекса Украины, - сказано в сообщении.
Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко освободил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестацию всего личного состава Кагарлицкого ОП.
Напомним, в ноябре 2019 года полицейские задержали на месте преступления мужчину, который изнасиловал женщину.