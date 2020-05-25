Еланецким отделением полиции ГУНП в Николаевской области разыскивается 16-летняя Ирина Мельниченко, которая 22 мая ушла из дома и не вернулась.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Приметы: рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы темные длинные, глаза карие. Была одета в розовую куртку, черные спортивные штаны и розовые кроссовки.