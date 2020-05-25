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Еланецким отделением полиции ГУНП в Николаевской области разыскивается 16-летняя Ирина Мельниченко, которая 22 мая ушла из дома и не вернулась.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Приметы: рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы темные длинные, глаза карие. Была одета в розовую куртку, черные спортивные штаны и розовые кроссовки.
— Полиция обращается с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, срочно сообщить ее в Еланецкий отдел полиции по телефонам (05159) 9-14-47, 53-13-27, 093-858-68-58, 102, - сказано в сообщении.
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Еланецким отделением полиции ГУНП в Николаевской области разыскивается 16-летняя Ирина Мельниченко, которая 22 мая ушла из дома и не вернулась.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Приметы: рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы темные длинные, глаза карие. Была одета в розовую куртку, черные спортивные штаны и розовые кроссовки.
— Полиция обращается с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, срочно сообщить ее в Еланецкий отдел полиции по телефонам (05159) 9-14-47, 53-13-27, 093-858-68-58, 102, - сказано в сообщении.