В Николаеве двое несовершеннолетних детей с бабушкой забаррикадировались внутри своего дома, из-за того, что их пришли выселять.

Об этом пишут Новости-Н.

Так, жительница Николаева Элина Гаврилова рассказала, что проживает в доме по улице Спасская, вместе со своими двумя несовершеннолетними детьми и бабушкой, дом принадлежит семьей уже давно.

По словам Элины Гавриловой на прошлых выходных к ней приехал неизвестный мужчина, который отказался представляться и потребовал, чтобы дом освободили.

— На прошлых выходных в субботу, ко мне приехал мужчина, который отказался называть себя, сказал, что он сын новой владелицы дома и требовал, чтобы я отсюда уехала, требовал чтобы подписала документы о том ,что я обязана выехать из этого дома. Я отказалась, он вызвал целую бригаду рабочих-ремонтников, которые начали ломать дверь. Приехал мой адвокат, объяснил, что так никто не поступает, что здесь прописаны несовершеннолетние дети, что нужно все решать исключительно через суд, - рассказала Элина Гаврилова.

Спустя неделю, 23 мая, домой к женщине пришел другой мужчина, который показал документы согласно которым семья выписана из данного дома.

— И вот сегодня снова суббота, к нам приходит другой человек, с документами о том, что мы здесь больше не прописаны, при том, что нас отсюда никто не выписывал. Просто так нас выписать никто не может, для этого нужно решение суда. В доме выросло пять поколений нашей семьи. Этот дом изначально купила мама моей прабабушки. Мы по сей день здесь живем, я, моя бабушка и дети. У нас есть право собственности на дом. Дом бабушке перешел по наследству, - отметил Элина Гаврилова.

Как выяснилось в 2006 году некая Ольга Волкова, якобы попросила бабушку Элины Гавриловой переписать на нее договор дарения, для того чтобы она могла взять кредит в банке под залог дома. Бабушка оформила документы, а спустя 6 лет выяснилось, что кредит под залог дома взяла третья особа некая Кулинич. В 2012 году дарственная была отозвана.

— Я проживала в этом доме, собственником была бабушка, на тот момент. По решению суда дарственная была отозвана и была признана недействительной, на основании этого нам были выданы документы права собственности на этот дом. В 2019 году осенью ко мне пришли представитель банка и представитель исполнительной службы. Они сказали, что есть какой-то долг по кредиту, и дом должен быть отдан банку. Волкова, приехала с ними и заявила, что она этот кредит не брала и платить его не собирается, - рассказала Элина Гаврилова.

Выяснилось, что владелец сдал дом в аренду цыганской семье, которая явилась для вселения в арендованное жилье. Вместе с ними пришли сразу три адвоката.

Элина Гаврилова вызвала полицию, те ознакомившись с документами, заявили, что оснований мешать процедуре «вселения» арендаторов у них нет. В этот момент дети вместе с бабушкой начали стаскивать все, что попадалось под руку, к входной двери, чтобы не пропустить в дом людей.

— «Оборона» дома продолжалась до 4 часов утра — почти сутки. На месте постоянно дежурила полиция: правоохранители пригрозили Элине Гавриловой, что если она не пустит новых жильцов, то ей грозит уголовная ответственность. В итоге «новые жильцы» при помощи адвокатов все же взломали двери, расшвыряли баррикаду, сложенную детьми, и попали в помещение, - сообщает издание.

Напомним, в октябре 2019 года полиция и СБУ не дали жителю Николаева провернуть аферу с двухкомнатной квартирой пенсионерки по поддельному решению суда.