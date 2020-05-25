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В Италии за последние сутки зарегистрировали рекордно низкое количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью — 300.
Об этом сообщает агентство ANSA.
— За последних 24 часа в Италии было выявлено только 300 новых случаев коронавируса: это самый низкий показатель с 29 февраля, практически с начала эпидемии, — говорится в сообщении.
Общее количество подтвержденных случаев болезни COVID-19 в Италии сейчас составляет 230 158.
Как отмечается, в четырех регионах страны - Умбрия, Калабрия, Молизе и Базиликата, а также в автономной провинции Болцано за последние сутки не зарегистрировали ни единого нового случая заболевания.
За последних 24 часа в Италии зафиксировали 92 летальных случая в результате пандемии коронавируса. Общее количество умерших в результате болезни COVID-19 возросло до 32 877.
Напомним, в Украине состоянием на 9:00 25 мая зафиксировано 21 тысяча 245 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 623 летальных, 7 тысяч 234 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 259 новых случаев.
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В Италии за последние сутки зарегистрировали рекордно низкое количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью — 300.
Об этом сообщает агентство ANSA.
— За последних 24 часа в Италии было выявлено только 300 новых случаев коронавируса: это самый низкий показатель с 29 февраля, практически с начала эпидемии, — говорится в сообщении.
Общее количество подтвержденных случаев болезни COVID-19 в Италии сейчас составляет 230 158.
Как отмечается, в четырех регионах страны - Умбрия, Калабрия, Молизе и Базиликата, а также в автономной провинции Болцано за последние сутки не зарегистрировали ни единого нового случая заболевания.
За последних 24 часа в Италии зафиксировали 92 летальных случая в результате пандемии коронавируса. Общее количество умерших в результате болезни COVID-19 возросло до 32 877.
Напомним, в Украине состоянием на 9:00 25 мая зафиксировано 21 тысяча 245 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 623 летальных, 7 тысяч 234 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 259 новых случаев.