Народный депутат Украины сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Артур Герасимов сообщил, что спецназовцы ГБР ворвались штурмом в помещение Музея Ивана Гончара, взломав дверь, он также отметил, что силовики не допустили в помещение народных депутатов и журналистов.

Сообщает пресс-служба партии.

— Зеленский на пресс конференции пообещал приключения Петру Порошенко. Но пять лет президентства прошли в строгом соответствии с законом. Именно поэтому ничего нет, потому что ничего не может быть. Петр Порошенко все делал в строгом соответствии закона. И когда все другие вывозили из Украины произведения искусства и картины, он завозил и возвращал. Причем покупая официально, платя налоги и декларируя все официально. Для них было шоком, что картины выставили открыто в Украине. Второй шок был в том, что все оригиналы документов относительно их официального завоза и покупки. Это было вторым шоком. Ключевое, что это доказывает - они Путина своим врагом не видят. А видят своим врагом Порошенко за то, что он добросовестно защищал Украину 5 лет. Это вызывает их ненависть и укладывается в очень большое количество других действий, которые говорят только об одном - пророссийский реванш зашел в высшие органы государства и в правоохранительные органы, - отмечает Артур Герасимов.

Директор Музея Петр Гончар также сообщил, что неизвестные с оружием без решения суда взломали дверь и вошли в помещение, блокировали его и сотрудников в помещениях музея и не позволяли пользоваться телефоном.

— Какое судебное решение? Выломали двери, запрещали звонить по телефону. Не объясняли ничего. Я пытался звонить владельцу коллекции для разрешения на просмотр коллекции. Запрещали. Объясняли, что осмотрят помещение в соответствии своим должностным обязанностям, что они имеют право общественные помещения осматривать. Это помещение коммунальной собственности. Я был там, но двери выломали в экспозицию. Возможно, они выносят работы где-то. Никто не показывал решения суда. Я был в кабинете, они сами проломились, даже не предупредили, что ломают двери, - рассказал директор музея.

Напомним, представители ГБР незаконно проникли в здание музея Ивана Гончара, где сегодня лидер партии Европейская Солидарность Петр Порошенко вместе со своей женой Мариной открыли выставку картин частной коллекции Порошенко.