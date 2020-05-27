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Компания SpaceX Илона Маска вместе с Национальным космическим агентством США (NASA) отправят на Международную космическую станцию двух американских астронавтов. Запуск запланирован на 27 мая в 23:33 по Киеву.
Об этом сообщает «Голос Америки».
Астронавты Даг Херли и Боб Бенкен полетят на космической капсуле Crew Dragon с ракетой Falcon-9. Запуск будет проведен с того же космодрома, с которого стартовала последняя миссия программы шаттлов NASA в 2011 году.
— Мы с Бобом работали над этой программой пять лет, изо дня в день. Во многих отношениях это был марафон, но этого и следует ожидать, чтобы разработать пилотируемый космический корабль, способный долететь до Международной космической станции и обратно, — рассказал 53-летний Даг Херли, когда они с 49-летнем Бобом Бенкеном прибыли в Космический центр из Хьюстона на прошлой неделе.
Отмечается, что президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс будут лично следить за запуском.
Обновление. Из-за погодных условий запуск капсулы перенесли на субботу 30 мая.
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Компания SpaceX Илона Маска вместе с Национальным космическим агентством США (NASA) отправят на Международную космическую станцию двух американских астронавтов. Запуск запланирован на 27 мая в 23:33 по Киеву.
Об этом сообщает «Голос Америки».
Астронавты Даг Херли и Боб Бенкен полетят на космической капсуле Crew Dragon с ракетой Falcon-9. Запуск будет проведен с того же космодрома, с которого стартовала последняя миссия программы шаттлов NASA в 2011 году.
— Мы с Бобом работали над этой программой пять лет, изо дня в день. Во многих отношениях это был марафон, но этого и следует ожидать, чтобы разработать пилотируемый космический корабль, способный долететь до Международной космической станции и обратно, — рассказал 53-летний Даг Херли, когда они с 49-летнем Бобом Бенкеном прибыли в Космический центр из Хьюстона на прошлой неделе.
Отмечается, что президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс будут лично следить за запуском.
Обновление. Из-за погодных условий запуск капсулы перенесли на субботу 30 мая.