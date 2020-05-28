Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что нулевая статистика заболеваемости коронавирусом в Украине может наблюдаться уже менее чем через месяц. Однако все будет зависеть от того, является ли инфекция сезонной.

Об этом он сказал в эфире телеканала Zik, пишет РБК-Украина.

Если говорить о конкретных датах, то Минздрав надеется увидеть такую статистику в июне.

— Мы говорим про 22 июня, - сообщил Ляшко.

Он добавил, что однозначно говорить о таких прогнозах рано, поскольку ситуация все же зависит от сезонности коронавируса.

— Сейчас мы могли бы сказать, что есть сезонность, потому что география циркулирования вируса повторяет грипп и гриппоподобные заболевания, - сказал санитарный врач.

Отметим, Минздрав публикует статистику заболеваемости коронавирусом каждое утро. По состоянию на 27 мая в ведомстве сообщали, что 21 тысяча 905 человек в Украине заразились COVID-19 от начала пандемии.

Виктор Ляшко заявил вечером 27 мая, что в связи с ослаблением карантина Министерство здравоохранения тревожится относительно возможной повторной вспышки коронавируса.