Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что спортгородок в парке Победы до сих пор не передан на баланс города из-за нежелания коллектива ННУ имени В.А. Сухомлинского, который им управляет.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

Отметим, что «Спортивный городок» находится в собственности Министерства образования и находится в оперативном управлении Николаевского национального университета имени В.А. Сухомлинского.

Городской голова заявил, что готов договориться с руководством университета Сухомлинского о том, чтобы дать возможность учащимся вуза заниматься в спортгородке бесплатно 10 лет, если комплекс будет передан Николаеву.

— К сожалению, сегодня есть проблема с передачей его на баланс города из Министерства образования. Там проблема заключается в том, что наш университет Сухомлинского не даёт согласия (на передачу - прим.) так как они заплатили деньги за разработку проекта и коллектив не принял решение, как взаимозачётом отдать эту сумму городу. Недавно мы встречались с ректором университета, я попросил его, чтобы он провел встречу. Я готов встретится. Мы готовы подписать с ними договор, что город будет давать возможность бесплатно заниматься университету на протяжении 10 лет. Студенты смогут пользоваться, - отметил Александр Сенкевич.

Напомним, что в 2017 года первый заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь обратился к депутатам горсовета Николаева с просьбой «неотложно рассмотреть» выделение субвенции областному бюджету в размере 40 миллионов 170 тысяч гривен для завершения строительства спортивного городка в парке «Победа».

Как известно, 25 апреля 2017 года на сессии депутаты Николаевского горсовета поручили первому заместителю городского головы Андрею Дадиверину, заместителям городского головы Валентине Бондаренко и Евгению Шевченко по обращению Николаевской облгосадминистрации подготовить проекты решений горсовета о выделении 40 миллионов 170 тысяч гривен субвенции областному бюджету для завершения строительства спортивного городка в парке «Победа», но при условии дальнейшей передачи этого объекта в коммунальную собственность города.

Также депутаты Николаевского городского совета внесли изменения в Программу социально-экономического развития города и в бюджет города относительно выделения субвенции областному бюджету в размере 40 миллионов 170 тысяч гривен для завершения строительства спортивного городка в парке «Победа».

В сентябре 2017 года состоялось открытие спортивного городка в Парке Победы, у фехтовальной школы. Стадион открыли спортивные школы, федерации и клубы, пройдя торжественным парадом.

В сентябре 2018 года депутаты комиссии по вопросам ЖКХ согласовали передачу на баланс Николаева спорткомплекс, расположенный в парке Победы.

В апреле 2019 года Александр Сенкевич возмутился тем, что стадион в Парке Победы до сих пор не передан на баланс города, назвав сложившуюся ситуации «идиотизмом».