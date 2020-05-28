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Средняя номинальная зарплата в Украине за апрель 2020 года уменьшилась на 8,9% по сравнению с мартом, что почти на тысячу гривен меньше.
Об этом говорится в отчете Государственной службы статистики.
Отмечается, что средняя номинальная заработная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в апреле 2020 составила 10430 гривен. В марте она была 11446 гривен.
По данным Госстата, реальная зарплата (с учетом инфляции, — прим.) в апреле 2020 года в сравнении с апрелем прошлого года сократилась на 0,4%, номинальная выросла на 1,6%.
В ведомстве добавляют, что самую высокую зарплату в апреле в Украине получали в Киеве — 15278 гривен, самую низкую — в Черновицкой области (7560 гривен).
В Николаевской области средняя зарплата, по данным Госстата, в апреле составляет 10091 гривну.
Самые высокие зарплаты платят в сфере финансовой и страховой деятельности — 20256 гривен, самые низкие — в сфере общепита (3500 гривен).
Напомним, директор коммунального предприятия Николаевского областного совета «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна отказался предоставлять информацию о своей заработной плате в 2019 и 2020 годах.
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Средняя номинальная зарплата в Украине за апрель 2020 года уменьшилась на 8,9% по сравнению с мартом, что почти на тысячу гривен меньше.
Об этом говорится в отчете Государственной службы статистики.
Отмечается, что средняя номинальная заработная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в апреле 2020 составила 10430 гривен. В марте она была 11446 гривен.
По данным Госстата, реальная зарплата (с учетом инфляции, — прим.) в апреле 2020 года в сравнении с апрелем прошлого года сократилась на 0,4%, номинальная выросла на 1,6%.
В ведомстве добавляют, что самую высокую зарплату в апреле в Украине получали в Киеве — 15278 гривен, самую низкую — в Черновицкой области (7560 гривен).
В Николаевской области средняя зарплата, по данным Госстата, в апреле составляет 10091 гривну.
Самые высокие зарплаты платят в сфере финансовой и страховой деятельности — 20256 гривен, самые низкие — в сфере общепита (3500 гривен).
Напомним, директор коммунального предприятия Николаевского областного совета «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна отказался предоставлять информацию о своей заработной плате в 2019 и 2020 годах.