1 мая впервые более чем за 20 лет из села Новобогдановка Радсадовской ОТГ в Корабельный район Николаева отправился водный транспорт. Так, в селе решили восстановить и наладить речные перевозки. Теперь местные жители собственными силами ремонтируют и обустраивают причал.

Об этом рассказал один из авторов проекта Максим Корниенко.

— С 1 мая осуществляются водные пассажирские перевозки между Новой Богдановкой и Корабельным районом. Когда трамвай начал ходить, мы, жители общины, пообещали руководителю компании «Речной трамвайчик. Николаев» Андрею Магильде, что со своей стороны сделаем все от нас зависящее. В первую очередь, это причал. На сегодня мы восстановили 50% леерного ограждения, дальше планируем установить удобные скамейки, восстановить освещение, покрытие причала. После этого хотим сделать благоустройство прилегающей территории. Это важно как с точки зрения комфорта, так и безопасности, — рассказал он.

Он отметил, что исторически сложилось так, что село имеет прочный контакт с Корабельным районом областного центра. Когда-то многие сельчане работали на заводе «Океан», поэтому такой вид транспорта был крайне необходимым. Некоторые получили квартиры в городе, однако в Новобогдановке остались родственники. Популярностью маршрут пользуется также у дачников и туристов.

— Кто-то приезжает из города на велосипеде, а затем отправляется речным трамваем, и наоборот — приезжают по воде и возвращаются на велосипеде, — добавил Максим Корниенко.