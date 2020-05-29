В Украине состоянием на 9:00 29 мая зафиксировано 22 тысячи 811 случаев коронавирусной болезни COVID-19, с начала эпидемиии в Украине умерли 679 человек, 8 тысяч 934 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 429 новых случаев.
Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 957 случаев;
Волынская область - 863 случая;
Днепропетровская область - 930 случаев;
Донецкая область - 158 случаев;
Житомирская область - 694 случая;
Закарпатская область - 1147 случаев;
Запорожская область - 431 случай;
Ивано-Франковская область - 1360 случаев;
Кировоградская область - 503 случая;
Киев - 2849 случаев;
Киевская область - 1535 случаев;
Львовская область - 1563 случая;
Луганская область - 46 случаев;
Николаевская область - 284 случая;
Одесская область - 878 случаев;
Полтавская область - 268 случаев;
Ровенская область - 1628 случаев;
Сумская область - 167 случаев;
Тернопольская область - 1145 случаев;
Харьковская область - 1011 случаев;
Херсонская область - 177 случаев;
Хмельницкая область - 407 случаев;
Черновицкая область - 3259 случаев;
Черкасская область - 401 случай;
Черниговская область - 150 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 мая 2020 года в Центр поступило 1011 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 57 тысяч 6 сообщений о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.
Напомним, в Украине состоянием на 9:00 28 мая зафиксировано 22 тысячи 382 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 669 летальных, 8 тысяч 439 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 477 новых случаев.
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В Украине состоянием на 9:00 29 мая зафиксировано 22 тысячи 811 случаев коронавирусной болезни COVID-19, с начала эпидемиии в Украине умерли 679 человек, 8 тысяч 934 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 429 новых случаев.
Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 957 случаев;
Волынская область - 863 случая;
Днепропетровская область - 930 случаев;
Донецкая область - 158 случаев;
Житомирская область - 694 случая;
Закарпатская область - 1147 случаев;
Запорожская область - 431 случай;
Ивано-Франковская область - 1360 случаев;
Кировоградская область - 503 случая;
Киев - 2849 случаев;
Киевская область - 1535 случаев;
Львовская область - 1563 случая;
Луганская область - 46 случаев;
Николаевская область - 284 случая;
Одесская область - 878 случаев;
Полтавская область - 268 случаев;
Ровенская область - 1628 случаев;
Сумская область - 167 случаев;
Тернопольская область - 1145 случаев;
Харьковская область - 1011 случаев;
Херсонская область - 177 случаев;
Хмельницкая область - 407 случаев;
Черновицкая область - 3259 случаев;
Черкасская область - 401 случай;
Черниговская область - 150 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 мая 2020 года в Центр поступило 1011 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 57 тысяч 6 сообщений о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.
Напомним, в Украине состоянием на 9:00 28 мая зафиксировано 22 тысячи 382 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 669 летальных, 8 тысяч 439 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 477 новых случаев.