В Украине состоянием на 9:00 29 мая зафиксировано 22 тысячи 811 случаев коронавирусной болезни COVID-19, с начала эпидемиии в Украине умерли 679 человек, 8 тысяч 934 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 429 новых случаев.

Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 957 случаев;

Волынская область - 863 случая;

Днепропетровская область - 930 случаев;

Донецкая область - 158 случаев;

Житомирская область - 694 случая;

Закарпатская область - 1147 случаев;

Запорожская область - 431 случай;

Ивано-Франковская область - 1360 случаев;

Кировоградская область - 503 случая;

Киев - 2849 случаев;

Киевская область - 1535 случаев;

Львовская область - 1563 случая;

Луганская область - 46 случаев;

Николаевская область - 284 случая;

Одесская область - 878 случаев;

Полтавская область - 268 случаев;

Ровенская область - 1628 случаев;

Сумская область - 167 случаев;

Тернопольская область - 1145 случаев;

Харьковская область - 1011 случаев;

Херсонская область - 177 случаев;

Хмельницкая область - 407 случаев;

Черновицкая область - 3259 случаев;

Черкасская область - 401 случай;

Черниговская область - 150 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 мая 2020 года в Центр поступило 1011 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 57 тысяч 6 сообщений о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.

Напомним, в Украине состоянием на 9:00 28 мая зафиксировано 22 тысячи 382 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 669 летальных, 8 тысяч 439 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 477 новых случаев.