По состоянию на 31 мая Киев и пять областей не отвечают необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

К смягчению карантина не готовы Волынская, Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области, а также город Киев.

В столице наблюдается незначительное превышение критерия зафиксированных случаев заболевания на 100 тыс. населения за последние 7 дней (инцидентности) — 12,2 при разрешенной норме 12.

Каждая из областей не соответствует одному из трех показателей — общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения, загруженность кроватных мест в медучреждениях и охват населения ПЦР-тестированием на коронавирус.

Напомним, в Украине коронавирусом заразились 23 672 человек, 468 — за последние сутки. Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве, Львовской и Черновицкой областях.