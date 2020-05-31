По состоянию на 31 мая Киев и пять областей не отвечают необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
К смягчению карантина не готовы Волынская, Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области, а также город Киев.
В столице наблюдается незначительное превышение критерия зафиксированных случаев заболевания на 100 тыс. населения за последние 7 дней (инцидентности) — 12,2 при разрешенной норме 12.
Каждая из областей не соответствует одному из трех показателей — общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения, загруженность кроватных мест в медучреждениях и охват населения ПЦР-тестированием на коронавирус.
Напомним, в Украине коронавирусом заразились 23 672 человек, 468 — за последние сутки. Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве, Львовской и Черновицкой областях.
|
Нейтрально та цитуючи чиновників: як пишуть онлайн-ЗМІ Миколаєва про вихід із карантинуКатерина Середа
|
Нова сторінка в історії українських спецслужбСтанислав Мартиросов
|
По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
По состоянию на 31 мая Киев и пять областей не отвечают необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
К смягчению карантина не готовы Волынская, Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области, а также город Киев.
В столице наблюдается незначительное превышение критерия зафиксированных случаев заболевания на 100 тыс. населения за последние 7 дней (инцидентности) — 12,2 при разрешенной норме 12.
Каждая из областей не соответствует одному из трех показателей — общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения, загруженность кроватных мест в медучреждениях и охват населения ПЦР-тестированием на коронавирус.
Напомним, в Украине коронавирусом заразились 23 672 человек, 468 — за последние сутки. Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве, Львовской и Черновицкой областях.