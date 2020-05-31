С 1-го июня в Украине начнет работу система автоматической фиксации нарушений ПДД. Ее старт должен был состояться 1-го мая, но его отложили из-за карантина.

Об этом сообщает ТСН.

Камера фиксирует превышение скорости и номер авто. Затем информация передается в центр обработки данных. Там ее рассмотрит уполномоченный полицейский и выпишет постановление о наложении административного взыскания.

Следует отметить, что штраф выпишут на владельца авто и именно ему придет «письмо счастья». Если за рулем был другой человек, то владелец разве что сможет попросить его оплатить штраф. Соответствующее «письмо счастья» вы получите по почте на адрес регистрации.

Нарушением считается превышение допустимой скорости на 20 км + 3 км, которые заложили как погрешность. То есть, в городе штраф получат те, кто превысил скорость в 73 км/ч (если иное не определено знаками), на трассах — 133 км/ч и на магистралях (например, по дороге в аэропорт Борисполь) — 153 км/час.

В городе максимальная скорость ограничена 50 км/ч, а на отдельных участках в столице с апреля по ноябрь — 80 км/час. На автомобильных дорогах за пределами города скорость ограничена 90 км/ч, на дорогах с разделительной линией — 110 км/ч, а на автомагистралях — 130 км/час.

Недавно Верховная Рада окончательно отменила штрафные баллы для водителей. Таким образом, с 14-го мая за каждое правонарушение владелец или зарегистрированный «должный пользователь» вынужден будет платить штраф деньгами. Ранее начисления штрафных баллов происходило ежегодно с начала года. Водителям начислялись 150 баллов. В случае фиксации правонарушения высчитывалась количество штрафных баллов, предусмотренных соответствующей статьей.

На данный момент штрафы в Украине за превышение скорости следующие:

— превышение лимита более, чем на 20 км/ч — 255 гривен;

— превышение на 50 км/ч и более — 510 гривен;

— превышение скорости, что привело к созданию аварийной ситуации — 680 гривен (с возможностью лишения прав).

Если вы согласны с нарушением, то лучше заплатить оперативно — в случае платы в десятидневный срок от даты выписанного постановления предусмотрена скидка 50%.

Установленный срок оплаты штрафа — 30 дней с момента вступления решения станет окончательным. Жалобу на постановление можно подать в течение 10 дней в вышестоящий орган или суд.

Чтобы оплатить штраф, нужно будет перейти на ссылку с QR-кодом, который нанесен на лицевой стороне Постановления о возбуждении. Оплатить штраф можно в личном кабинете водителя или в приложении «Дия». А также — через банки или банковские программы. Кроме того, проверить и оплатить штраф можно по мобильному приложению.

Пока система будет работать лишь в Киеве и киевской области, где установлено 50 камер. Ожидается, что к 1 июня 5 комплексов фото- и видеофиксации должны установить во Львовской области, а всего планируют запустить 700 таких камер по всей Украине.

Отмечается, что на первом этапе заработают 17 станций, потом их будет 40.