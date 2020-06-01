Петр и Марина Порошенко передали в Национальную детскую специализированную больницу Охматдет три тысячи ИФА-тестов для определения наличия антител на коронавирус производства швейцарской компании Roche, 100 защитных костюмов и 20 пульсоксиметров.

Об этом сообщают в пресс-службе партии Европейская Солидарность.

— Мы будем тестировать всех наших сотрудников. Это очень важно, поскольку рядом с ребенком, персонал должен быть здоровым. Будем тестировать не только врачей. Это будут и медицинские сестры, санитарки, другой персонал, который является касательным к детям. Также мы будем использовать тесты для родителей, у которых есть показания. Они часто хотят находиться рядом с детьми, и нам важно знать, что родители здоровы. Это предупредит занесение короновирусной болезни в больницу. До этого у нас ни одного случая среди наших пациентов не было. Мы имеем такой инфекционный контроль в больнице достаточно строгий, и, к счастью, ни одного случая у наших детей не было. Мы искренне благодарны вам, - сказала заместитель главного врача Марина Шкурко.

Пятый президент Украины Петр Порошенко поблагодарил весь медицинский коллектив Охматдета за работу, которую они делают.

— Вы делаете чудо и спасаете жизни сотен маленьких пациентов, они возвращаются к нормальной жизни и вообще живут, благодаря вам, - отметил Петр Порошенко.

Он отметил, что решение закупить тесты Фонд Порошенко принял после того, как стало понятно, что масштабное тестирование украинцев на коронавирус, обещанное властями еще в марте, осталось только на уровне обещаний.

— Еще 20 марта на всю страну было отмечено, что в Украине в течение следующих 48 часов прибывает 10 миллионов тестов, и все будут завалены этими тестами, и все будет сделано. Как обычно это были пустые обещания, а те, что были несколько сотен завезены, оказались некачественными, от них отказались во всем мире и их нельзя было использовать. В первую очередь надо тестировать врачей, и особенно детских врачей. Ибо те, кто подходят к больным детям, особенно тех, кто болеет онкозаболеваниями, болезнями крови, доноров пациентов - безусловно в первую очередь и без каких-либо ограничений должны пользоваться высококачественными и быстрыми тестами. Я счастлив, что в Охматдете есть соответствующая лаборатория и будет достаточное количество тестов, которые могут использоваться. Когда мы встречали из Швейцарии эти тесты, мы сообщили, что в понедельник в День защиты детей будем у вас. И сегодня утром мы услышали, что к нашему приезду срочно из Министерства здравоохранения вчера в воскресенье прибежали и привезли еще и тесты от Минздрава. Правильно делаете. Мы будем вам давать список больниц, куда мы будем ехать, и обязательно чтобы вы завезли эти тесты. Я думаю, что хоть так, но мы точно должны сделать так, чтобы наши врачи были обеспечены. Потому что врачи находятся сегодня на переднем крае борьбы. В течение последних 24 часов 79 врачей заболели коронавирусом, у 104 подозрение на коронавирус. В целом почти 5 тысяч врачей сейчас заболели. И без качественной системы тестирования мы обеспечить защиту не сможем. Дополнительно к тестам мы передаем еще и защитные костюмы. Фонд завез больше 130 тысяч защитных костюмов. Фонд также передает пульсоксиметры. В страну ввезено 3 тысячи пульсоксиметров. И сегодня в Охмадете мы также хотим, чтобы такое современное оборудование было, - отметил Петр Порошенко.

Как известно, общие расходы компаний семьи Порошенко на благотворительность и социальные проекты в 2019 году составили около 200 миллионов гривен. А в 2020 году более ста миллионов гривен было потрачено на борьбу с пандемией коронавируса. В частности, Фонд Порошенко вместе с компанией Рошен и волонтерами закупили более 130 тысяч защитных костюмов для медиков, 10 тысяч антивирусных очков, профинансировали закупку, ремонт и обеспечение расходников более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили более 50 тысяч продуктовых наборов для людей уязвимых категорий.