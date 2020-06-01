В возрасте 81-го года умер украинский композитор и музыковед, народный артист Украины, Герой Украины Мирослав Скорик.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил оперный певец, главный режиссер Национальной оперы Украины им. Тараса Шевченко Анатолий Соловьяненко.

«Отошел в Вечность выдающийся деятель искусства и искренний, надежный друг — Мирослав Михайлович Скорик», — сообщил он.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью композитора.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня Украина потеряла гения нашего времени. Музыканта, композитора, создателя и человека с большой буквы. Ушел из жизни Герой Украины, профессор Национальной музыкальной академии Украины, народный артист Украины Мирослав Михайлович Скорик. Я навсегда запомню, как на День Независимости в 2019 году невероятно звучал гимн Украины в его исполнении. Вечная память, Мирослав Михайлович!», — написал он.

Как пишет УНИАН, Мирослав Скорик является автором музыки к фильмам «Тени забытых предков», «Гуси-лебеди летят», «Высокий перевал» и других лент. Имеет звание Героя Украины за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии национального музыкального искусства, многолетнюю плодотворную композиторскую, педагогическую и общественную деятельность.

Также является владельцем ордена «За заслуги» I степени за весомый личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Украины, высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд, ордена «За заслуги» II степени — за весомый личный вклад в увековечение памяти Ивана Франко, ордена «За заслуги» III степени — за значительный личный вклад в развитие украинского музыкального искусства, многолетнюю творческую и педагогическую деятельность.

Кроме этого, Мирослав Скорик имеет знак отличия Президента Украины — юбилейную медаль «20 лет независимости Украины» за значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое и культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения и многолетний добросовестный труд. Самыми известными произведениями Мирослава Скорика является опера «Моисей», балет «Возвращение Баттерфляй», поэма «Сильнее смерти» и концерт для оркестра «Карпатский».

Напомним, в сентябре режиссер, художественный руководитель и режиссер Московского государственного театра Марк Захаров умер в возрасте 85 лет.