В Одессе 15-летнюю школьницу подозревают в распространении контента спризнаками детской порнографии.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

— Установлено, что в социальной сети девушка создала страницу со ссылкой на Telegram-канал, который она администрировала и где в дальнейшем публиковала порнографические материалы со ссылкой на личные страницы людей, изображенных на непристойных фото и видео. Как выяснили полицейские, сначала канал создавался с целью мести подруге. И когда он уже функционировал, девушке начали поступать сообщения от посторонних лиц с файлами противоправного характера. Этот контент несовершеннолетняя также распространяла среди пользователей канала, количество которых составляет около 3 тысяч человек В настоящее время деятельность Telegram-канала заблокирована, - сказано в сообщении.

Полиция провела обыск месту жительства одесситки, во время обыска правоохранители изъяли мобильный телефон и системный блок к компьютеру с файлами, содержащими признаки детской порнографии. Изъятое направили на искусствоведческую экспертизу.

— Сейчас досудебное следствие по части 4 статьи 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины продолжается, - сообщили в полиции.

Напомним, директор общественной организации «Учебно-методический центр защиты прав человека» Борис Кудар рассказал, что в Николаеве на некоторых школьных веб-сайтах всплывает реклама игр и порнографии.