Италия после трех месяцев карантина открыла границы для отдыхающих, туристы из 26-ти других стран ЕС, а также Великобритании, Норвегии и Швейцарии со среды, 3 июня, могут снова путешествовать в Италию. При этом они не должны будут находиться в двухнедельном карантине.

Об этом пишет DW.

Также сняті ограничения на передвижение итальянцев внутри страны. На выезд из региона проживания длительное время были наложены строгие ограничения. К примеру, жители Рима только в исключительных случаях могли посещать Тоскану. При этом они должны были иметь с собой письменное заявление с указанием причин. Иностранцы имеют право прибывать в Италию только по веской причине, скажем, работы.

Италия относится к странам мира, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. С февраля в стране погибли более 33,5 тысячи человек, в которых было подтверждено заражение коронавируса. 10 марта правительство Италии ввел жесткие ограничения, в том числе и свободы передвижения, с целью замедлить темпы распространения коронавирусной инфекции. Ослабление этих ограничений происходили в несколько этапов.

Впрочем, итальянцам придется мириться еще с некоторыми неудобствами. К примеру, обучение в школах восстановят только в сентябре. Кроме того, и в дальнейшем сохраняются требования по соблюдению минимальной социальной дистанции и норм гигиены.

В Италии туризм - одна из важнейших отраслей экономики. По подсчетам правительства в Риме, на туристическую отрасль приходится не менее 15 процентов ВВП страны. В этом году из-за вызванных пандемией ограничения туристическая отрасль страны понесла многомиллиардные потери.