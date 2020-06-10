Европейский Союз планирует снять ограничения на перемещение через внутренние границы до конца июня, а также с начала июля разрешить гражданам перемещение «без крайней необходимости» через внешние границы.

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Хосеп Боррель во время пресс-конференции в Брюсселе, передает Громадське.

— Сегодня Коллегия обсудила меры, которые приняты странами-членами на внутренних границах в ходе кризиса коронавируса, а также временные ограничения на «несущественные» путешествия в европейское пространство. В том, что касается внутренних границ, Коллегия отметила тот факт, что несколько стран-членов находятся в процессе отмены контроля на внутренних границах, и пришла к выводу, что этот процесс должен быть завершен в течение этого месяца, в июне, — сказал Боррель.

Также он отметил, что отмена временных ограничений на путешествия через внешние границы будут осуществляться на втором этапе ослабления карантинных мер.

— В конце этой недели Коллегия представит собственную оценку относительно ограничений на путешествия и предоставит предложения по поэтапной и постепенной отмены этих ограничений с 1 июля с некоторыми третьими странами, принимая во внимание ряд принципов и критериев, на основе общего и скоординированного подхода со стороны стран-членов и при поддержке Еврокомиссии, — добавил он.

Напомним, Украина откроет авиационное сообщение вместе со странами Европейского союза с 15 июня.