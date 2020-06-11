Главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил суточный антирекорд заболеваемости коронавирусом в стране «устранением очереди» из тест-образцов.

Об этом он заявил в интервью Радио НВ

— Мы устраняем очередь из образцов, которые были собраны в течение последних дней - передавали в другие лаборатории, для того чтобы протестировать и не было очереди, и делались потом исследования «сегодня на сегодня» или «сегодня на завтра», — сказал Виктор Ляшко.

По словам санврача, самая большая очередь из тест-образцов после Киева была во Львовской области. Сейчас там ожидают проверку две тысячи образцов крови на наличие COVID-19, которые должны быть «сегодня или завтра утром» доставлены в Национальную референс-лабораторию.

Виктор Ляшко отметил, что сейчас в Украине проводятся от 10 до 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус в сутки, а также 5-7 тысяч тестов по методу иммуноферментного анализа.

Как сообщалось, сегодня, 11 июня, в Украине зафиксировали новый антирекорд — почти 700 заражений за сутки.