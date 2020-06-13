В Украине на фоне пандемии коронавируса безопасно можно отдыхать минимум в четырех областях, среди них — Николаевская. Показатели заболеваемости здесь соответствуют критериям, задекларированным правительством.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24», пишет РБК-Украина.

Он отметил, что в этих областях сейчас открыто все, и украинцы могут отправиться туда на отдых.

— Открыто все сейчас в областях, в которых показатели соответствуют критериям, задекларированных правительством. То есть можно поехать в Одесскую, Херсонскую область, Запорожскую, Николаевскую, и отдыхать в Украине, — сказал Виктор Ляшко.

Также он напомнил, что с 15 июня открываются внешние авиаперелеты.

— Евросоюз говорит также, что с 1 июля откроет для нас свои границы для иностранных граждан третьих стран, если эти страны придерживаются определенных эпидемиологичных норм, — добавил Виктор Ляшко.

Напомним, Виктор Ляшко также заявил, что резкий рост новых случаев коронавируса в Украине в последние дни связан с ослаблением карантина. Из-за ослабления ограничений растет количество социальных контактов.