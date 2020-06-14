Пробное Внешнее независимое тестирование (ВНО) можно будет пройти двумя способами. Помимо выполнения заданий онлайн, есть возможность получить бумажные тетрадь и бланки и заполнить их дома.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет РБК-Украина.

По его словам, на сегодня Министерство образования и науки приняло решение провести пробное ВНО дистанционно. Первый способ предполагает тестирование через личный кабинет на сайте центра оценивания качества образования, не выходя из дома.

— Если нет возможности сделать это через личный кабинет, то ребенок должен прийти в учреждение образования, где должно было пройти пробное ВНО. Там его встретит инспектор, который передаст тетрадь с формой и со всеми заданиями. Сделает эти задания дома, и потом уже пришлет это на проверку, — отметил Максим Степанов.

Он также добавил, что решение было принято в связи с большим количеством детей, которые зарегистрировались на пробное ВНО.

Ранее Максим Степанов заявил, что Кабинет министров принял решение отменить проведение пробного внешнего независимого тестирования, запланированного на 15 июня.