Международный аэропорт «Киев» отменил все регулярные международные пассажирские рейсы до 03:00 17 июня из-за продления карантина в столице.

Об этом говорится на странице аэропорта в Facebook.

— Международный аэропорт «Киев» не обслуживает регулярные международные пассажирские рейсы до 03:00 по местному времени, 17.06.2020 в связи с продолжением действия карантина COVID-19 в городе Киеве, согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 392 от 20.05.2020 года, - сказано в сообщении.

Граждан просят следить за расписанием рейсов и уточнять информацию у представителей авиакомпаний.

При этом, как пишет «Европейская правда», поздно вечером в понедельник международные рейсы из утреннего блока были обозначены в графике как такие, что выполнятся. Речь о рейсах в Биллунда, Афин и Берлина (выполняет Wizz Air) и Минска (Belavia). Сейчас все международные авиарейсы, запланированные на вторник 16 июня, в графике полетов на сайте аэропорта отмечены как отмененные.

Напомним, что авиакомпания МАУ открыла продажи на авиарейсы Киев-Амстердам и Киев-Париж, которые станут первыми регулярными направлениями авиакомпании после ослабления ограничений на международное авиасообщение.