Фото: издание «Шиповник»

Сегодня, 16 июня после сильного дождя в очередной раз затопило водой проезжую часть в районе остановки «Дормашина» в Николаеве.

Об этом пишут НикВести.

Стоит отметить: что ливневіе канализации не справляются с большим потоком воды. В частности, в районе остановки Дормашина ливень полностью затопил дорогу из-за чего маршруткам пришлось выехать на пешеходную зону.

Кроме того, как пишет жительница Николаева Кристина Синичкив, по улице Георгия Гонгадзе в результате сильных порывов ветра упало дерево, которое оборвало кабель. Движение транспорта в этом районе пока перекрыто.

Напомним, что 25 мая в результате сильного дождя в Николаеве затопило водой проезжую часть в районе «Дормашины».