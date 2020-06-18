Юрий Богомятков, который нанес 15 ножевых ранений спортсмену Владиславу Гуртовенко, вышел из Николаевского следственного изолятора под залог в 100 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует ответ начальника Николаевского СИЗО Сергея Шамшуры на информационный запрос НикВести.

Известно, что в Центральном районном суде Николаева состоялось судебное заседание по продлению меры пресечения Юрию Богомяткову. В частности, судья Владимир Олейников избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 100 тысяч гривен.

Согласно документу, за Юрия Богомяткова внесли залог и 16 июня он вышел из СИЗО.

Как рассказал в комментарии НикВести прокурор Андрей Иванов, в суде зачитали только резолютивная часть решения, поэтому мотивы его принятия пока остаются неизвестными.

— Мотивы решения мне неизвестны, поскольку была оглашена только резолютивная часть. Решение суда еще не предоставили. К сожалению, обжалование таких решений не предусмотрено. Только обвиняемые могут обжаловать решение, а сторона обвинения не имеет. Насколько мне известно позавчера он вышел. Внесли залог 100 тысяч гривен и его выпустили, - сказал Андрей Иванов.

Как известно, Юрий Богомятков обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего»), частью 2 статьи 345 УК Украины («Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа») и частью 1 статьи 121 УК Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»).

Стоит отметить, что Богомятков уже был дважды судим за нанесение тяжких телесных повреждений. Он известен как один из убийц дальнобойщика Олега Шевчука: в январе 2013 года группа лиц избила Шевчука возле магазина и дальнобойщик умер от полученных травм. Полиция задержала четверых человек по подозрению в совершении этого преступления, однако прокуратура двоих сразу же отпустила, а оставшимся двоим Центральный районный отказался избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. В итоге за убийство Шевчука осудили только Богомяткова. Затем осужденный подал заявление о пересчете срока его заключения согласно «закону Савченко», из-за чего освободился намного раньше.

Как известно, ночью 11 октября 2017 года возле магазина по улице Архитектора Старова в Николаеве на 22-летнего мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу Владислава Гуртовенко напали двое грабителей, ему нанесли 15 ножевых ранений. Одного из подозреваемых задержали, вторым подозреваемым в этом преступлении был Юрий Богомятков, которого объявили в розыск. 9 февраля 2018 года подозреваемого Богомяткова задержали. Вскоре, 10 февраля, Центральный районный суд взял под его стражу.

30 мая 2018 года судья Центрального районного суда Николаева Иван Дирко продлил меру пресечения рецидивисту Юрию Богомяткову в виде содержания под стражей, однако с возможностью внесения залога в размере 88 тысяч 100 гривен. Уже на следующий день Богомятков вышел под залог, после чего прокуратура подала апелляционную жалобу на решение судьи. При этом, 4 июня Апелляционный суд Николаевской области решил вернуть под арест Юрия Богомяткова.

В ходе предварительного судебного заседания по делу Богомяткова 12 июня 2018 года, рецидивист зашил себе рот. Суд принял решение перенести заседание. Следующее судебное заседание должно было состояться 10 августа, однако Богомятков отказался выходить из автозака и потребовал закрыть заседание суда, о чем также ходатайствовала его защита. Сторона обвинения и пострадавший не возражали — судья Сергей Черниенко перенес заседание.

Также, 15 августа, перед началом очередного заседания, суд предупредил Богомяткова, что за дальнейшее неповиновение суду и срыв процесса рассмотрение дела могут провести и без него, после чего обвиняемый ходатайствовал о смене судьи. На следующий день в судебном заседании в отношении Богомяткова был объявлен перерыв из-за неявки его адвоката.

Спортсмен из Николаева Владислав Гуртовенко, которому Богомятков нанес 15 ножевых ранений, рассказал, что друзья обвиняемого пытались решить с ним вопрос без суда.

Кроме того, в декабре 2019 года адвокаты Юрия Богомяткова хотели оспорить решение судьи Центрального районного суда Николаева Екатерины Лагоды об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей обвиняемому, изменив ее на домашний арест. Однако Херсонский апелляционный суд принял решение оставить без удовлетворения апелляционную жалобу адвокатов о смягчении меры пресечения.