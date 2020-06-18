Во вторник, 23 июня с 12:00 до 13:00 в Николаеве разведут Варваровский и Ингульский мосты.

Об этом сообщает Отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

Сообщается, что в акваторию ГП «Николаевский судостроительный завод» войдет средний десантный корабль «Юрий Олефиренко».

Резервное время: 24 июня с 12:00 до 13:00.

— Просим николаевцев учесть информацию при планировании своего маршрута, - сказано в сообщении.

Напомним, что 24 мая 2018 года акваторию Николаева покинул десантный корабль «Юрий Олефиренко», который был задействован в торжествах по случаю Дня морской пехоты Украины, по этому случаю в Николаеве были разведены Ингульский и Южнобугский мосты.