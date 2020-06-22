В летнем дворике Николаевского художественного академического русского драматического театра прошла выставка «Свет в тебе». Она стала завершающим этапом проекта «Солнечные дети» благотворительного фонда «Доброта и доверие».

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Фотовыставку посвятили Дню людей с синдромом Дауна, который отмечался в конце марта, однако из-за карантина мероприятие было перенесено. Работа над проектом длилась четыре месяца, а его героями стали 17 николаевских семей с детьми от 2 до 15 лет, которых снимали шесть фотографов.

Съемки проходили в фотостудиях, на улицах города и на природе. Из сотен фотографий выбрали самые эмоциональные. Авторами идеи проекта являются сами родители.

— Нам фотосессия понравилась, но были некоторые переживания. Ребенок волновался, был сонный. Но то, что мы хотели показать этой фотосессией, мы показали — силу, мужество, отвагу, — рассказала мама «солнечной» девочки Каталея Румянцева.

Еще раз посетить выставку можно с 26 по 28 июня в муниципальном выставочном зале на Никольской, вход свободный.

Напомним, в прошлом году Богдан Кравчук стал первым в Украине парнем с синдромом Дауна, который получил высшее образование. А в начле года в Луцке открыли кофейню «Старый город», где работают люди с синдромом Дауна.