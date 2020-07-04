По меньшей мере 762 заключенных, которые были осуждены Украины или помещены в СИЗО до 2014 года, написали заявления о переводе их с неподконтрольной части Донбасса.

Об этом информирует «Слідство. Інфо».

Как пишет издание, желающих перевестись в другие тюрьмы может быть больше, поскольку не все имеют возможность обратиться за помощью - нередко их письма просто не выходят за пределы колоний.

Готовя статью, журналисты опросили десятки заключенных, содержащихся в ОРДЛО. Они массово жалуются на избиения, поборы и невыносимые условия содержания. Эти лица утверждают, что не признают власти «республик».

Впрочем, так называемые «ЛНР» и «ДНР» не хотят выдавать осужденных Украине граждан и не допускают в тюрьмы никого из посторонних наблюдателей или международных миссий. По подсчетам ведущих правозащитных организаций, на начало оккупации там оказалось более 16 000 заключенных — и речь не только об осужденных, но и о лицах, находящихся в СИЗО без приговоров, то есть официально были невиновными.

Сколько людей находится там сейчас, точно сказать невозможно. Офис Уполномоченного такой информации не имеет, группировки предоставлять эти данные отказываются.

Нет и точной цифры по количеству лиц, которых удалось вернуть. В офисе омбудсмена сообщили лишь, что имеют данные о переводе, начиная с 2018 года. Это почти 400 человек. Правозащитники утверждают, что к тому времени на подконтрольную территорию завезли около трех сотен человек.

Напомним, уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова назвала создание платных камер в СИЗО дискриминацией.