Компания «Bunge» в ближайшее время запустит в работу систему фильтрации, которая уменьшит количество выбросов пыли при перевалке сырья в порту. На ее модернизацию компания потратила несколько миллионов гривен.

Об этом сегодня, 6 июля, во время встречи в Николаевском городском совете, посвященной проблеме большегрузного транспорта, рассказал представитель компании «Bunge», пишут НикВести.

Люди, проживающие вблизи Николаевского морского порта, пожаловались на экологическую ситуацию в районе. По их словам, из-за пыли, которая поднимается при погрузке сырья, они не могут нормально дышать. Кроме того, неудобства доставляет неприятный запах выжимки семян подсолнечника.

— У нас очень большой вопрос к 14 причалу, где происходит перевалка сырья. Вы нас убиваете каждый день! У нас пыль, нам нечем дышать. Когда вы начинаете выжимку масла, это, конечно, очень приятный запах, но весь район страдает. От «Bunge» мы имеем экологические проблемы. У вас все провеивается в открытом виде. У вас нет фильтрации — ничего. Понемногу это становится проблемой целого города, — рассказала представительница инициативной группы местных жителей.

Представитель компании «Bunge» сказал, что предприятие знает о проблеме и в ближайшее время запустит модернизированную систему, которая уменьшит выбросы пыли. Он также заверил, что предприятие никогда не превышало допустимые нормы концентрация пыли при перевалке сырья.

— Мы понимаем проблему. Мы знаем, что есть жалобы от местных жителей на пыль. В этом году заканчивается реализация проекта, который стоит компании несколько миллионов гривен на то, чтобы улучшить респираторные системы всего конвейерного процесса. В этом году ситуация улучшится по пыли. Но, я вас заверяю, что мы никогда не работали и не работаем в нарушение украинского законодательства, — сказал представитель «Bunge».

Городской голова Александр Сенкевич показал фото, на которых видно облако пыли, которое поднимается при погрузке сырья на перевалочном комплексе «Bunge». Он также показал автомобилей, растений, засыпанных пылью.

В «Bunge» пообещали, что новая система фильтрации уменьшит количество пыли, но полностью не избавит от нее. Компания готова и дальше вкладывать средства в модернизацию своих мощностей.

Стороны встречи договорились, что через неделю «Bunge» проведет для местных жителей день «открытых дверей» и покажет работу новой системы фильтрации.

Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич обратится к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением построить площадки для отстоя фур за деньги госбюджета.