Полиция задержала возле здания ФСБ в Мосвке семь журналистов, которые вышли на пикет в поддержку задержанного за подозрением в госизмене бывшего журналиста Ивана Сафронова.

Об этом сообщает Интерфакс.

«У здания ФСБ в центре Москвы задержаны уже семь журналистов, вышедших на пикет в поддержку подозреваемого в госизмене Ивана Сафронова», - говорится в сообщении.

Среди задержанных сотрудники «Коммерсанта» Александр Черных, Марианна Беленькая и Елена Черненко, а также журналист «Проекта» Ольга Чуракова.

Ранее стало известно, что Ивана Сафронова, бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», а с мая советника главы «Роскосмоса», задержали утром во вторник по обвинению в госизмене. С ним провели следственные действия и во второй половине дня доставили в Лефортовский суд для избрания меры пресечения. Доставку задержанного подтвердили в суде.

Адвокатов не пустили на допрос Сафронова.

В ФСБ заявили, что Сафронов по заданию одной из спецслужб НАТО собирал и передавал информацию, составляющую гостайну. В «Роскосмосе» подчеркнули, что задержание не связано с работой советника в госкорпорации и что он не имел доступа к секретной информации.

В Кремле отметили, что задержание не связано и с журналистской деятельностью, которой Сафронов больше не занимается.

Главного редактора издания «Холод» Таисию Бекбулатову после обыска у нее дома повезли на допрос по делу Сафронова, с которым она знакома и работала вместе в «Коммерсанте». Как сообщил глава «Агоры» Павел Чиков, ее допросят как свидетеля. ИД «Коммерсантъ» выпустил заявление в поддержку Сафронова.