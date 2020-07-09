Жители микрорайона Соляные страдают от антисанитарии вокруг мусорных баков, установленных во дворе жилых домов по проспекту Героев Украины, 20.

В своем письме в редакцию НикВести они написали, что чиновники мэрии Николаева не реагируют на их просьбы изменить места размещения контейнеров для мусора, чтоб это не нарушало санитарные нормы.

Они указывают, что действующее расположение мусорных баков нарушает нормы хранения мусорных отходов, утвержденные указом Минздрава. Жалобы жильцов связаны с постоянным зловонием от контейнеров, их загруженностью и несвоевременном вывозом мусора, вследствие чего отходы разлетаются по округе.

«После вывоза ТБО от мусоровозов остаются остатки нефтепродуктов, которые у контейнеров превращаются в лужи жидких отходов на асфальте», — пишут жильцы.

Жители акцентируют внимание на том, что согласно действующих санитарных норм, контейнерные площадки должны быть удалены от жилых и общественых зданий не менее, чем на 20 метров.

— Наш микрорайон расположен на улице Школьной и состоит из 5 многоэтажных домов. Три дома 5-этажных на два подъезда и два дома 9-этажных по три и два подъезда. Вокруг частный сектор, рядом рынок. В центре двора находится большая детская площадка, куда приходят дети из этих и ближайших домов. И рядом с площадкой расположена аллея из шести мусорных баков на все вышеперечисленные дома. В округе есть еще два контейнера, которые принадлежат дому № 20-В. В итоге на весь микрорайон многоэтажек шесть баков для четырёх домов расположены в месте, где по санитарным нормам мусорки находиться вообще не могут, — сообщили в письме жители.

В ответ на жалобы жителей администрация Центрального района Николаева ответила, что согласна устранить нарушения санитарных норм и перенести баки только в том случае, когда их об этом попросит весь дом, а не только отдельные граждане.

— Администрация района примет соответственное решение относительно смены места размещения контейнеров для сбора ТБО только после предоставления согласия на перенос контейнеров от всех проживающих и зарегистрированных лиц в жилом доме по указанному адресу, — ответил жителям Александр Береза, глава администрации Центрального района.

Напомним, жители Николаева систематически жалуются на мусор во дворах их жилых домов. Но ранее чаще всего это происходило зимой и весной, поскольку в период новогодних праздников заканчивались сроки действия договоров на вывоз ТБО, а коммунальные службы медлили с оформлением новых.