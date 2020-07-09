В Николаевской и Одесской областях Служба безопасности Украины провела масштабные межрегиональные антитеррористические учения.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

В учениях приняли участие больше полутысячи правоохранителей и военных.

В частности, сотрудники Службы безопасности Украины, Национальной полиции Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, а также Морской поисково-спасательной службы.

В ходе учений, силовики должны были найти и обезвредить условную группу террористов, которая захватила гражданский корабль на территории двух портов Одессы и Николаева.

Часть спецоперации происходила непосредственно на воде. С воздуха спецназовцы добрались до захваченного корабля и там взяли его штурмом. В результате диверсанты были нейтрализованы.

Напомним, что Международные военные учения «See Breeze-2020» частично будут отменены, а частично изменят формат в связи с пандемией коронавируса.