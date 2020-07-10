В Киеве под стенами Офиса Президента 11-й день продолжается Всеукраинская бессрочная акция протеста шахтеров, требующих решить проблемы угольной отрасли страны.

Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ), народный депутат Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

— Одиннадцатый день Всеукраинской бессрочной акции протеста шахтеров. Угольные регионы должны жить! Даже если это не совпадает с бизнес-планом некоторых слуг народа, - написал Михаил Волынец.

Ранее он сообщал, что протестующие рассчитывают, что очень скоро все украинские шахты выйдут из вынужденного простоя, а горняки вернутся к работе.

Отметим, что в акции протеста в Киеве, стартовавшей 30 июня, участвуют шахтеры ГП «Мирноградуголь», «Добропольеуголь», «Селидовуголь», «Первомайскуголь», «Львовуголь», «Волыньуголь» и работники других угледобывающих предприятий страны.

Горняки и их жены продолжают бастовать под стенами Офиса Президента, пытаясь таким образом привлечь внимание к своим проблемам.

Ранее сообщалось, что в апреле 2020 года горняки и работники обогатительных фабрик заявили о намерении ехать в Киев на акции протеста из-за энергетического кризиса, который привел к закрытию шахт.