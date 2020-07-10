Международный союз охраны природы (МСОП) добавил европейских хомяков в список животных, которые находятся под угрозой исчезновения.

Об этом сообщает BBC.

Европейские хомяки — близкие родственники карликовых хомяков, которых часто держат как домашних животных. Вероятная причина их исчезновения — влияние человека, а именно глобальное потепление, промышленное развитие и загрязнение.

Число хомяков в Европе сократилось на 75%, потому что самки хомяка рожают теперь меньше потомства, чем прежде.

МСОП говорит, что в XX веке хомяк-самка рожала в среднем 20 детенышей в год, но сегодня этот показатель снизился до пяти или шести в год.

Эксперты считают, что если ничего не будет сделано, хомяки исчезнут в ближайшие 30 лет.