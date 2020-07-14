Представители центральных органов власти и местного самоуправления на совещании в Министерстве иностранных дел пришли к выводу, что в этом году прибытие десятков тысяч хасидов в Умань для участия в празднике Рош-ха-Шана не представляется возможным из-за коронавируса.

Об этом сообщил мэр Умани Александр Цебрей в Facebook.

— Уважаемые жители Умани! Наша общая победа!!! Результатом учасников межведомственного совещания в помещении МИД Украины стала общее мнение, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в город Умань для проведения празднования в традиционном формате невозможно, - прокомментировал Цебрей.

Также он опубликовал документ МИД, в котором говорится, что израильская власть с понимаем отнеслась к решению украинской власти.

— Следует отметить, что в конце июня-начале июля состоялся ряд переговоров с израильскими чиновниками, в частности телефонный разговор между Главным Государственным санитарным врачом Украины В. Ляшко и Директором департамента международного сотрудничества Минздрава Израиля А. Шальмоном. В ходе переговоров израильская сторона сообщила, что разделяет обеспокоенность эпидемологической ситуацией в Украине и Израиле, и с пониманием примет отмену международного паломничества в Умани в этом году, - указано в документе.

Известно, что в прошлом году на празднование иудейского 5780-о Нового года в Умань прибыли более 30 тысяч хасидов.